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    Противопаводковые штабы в Карагандинской области будут работать круглосуточно

    12 Марта 2021, 10:37

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время предпаводковая ситуация в Карагандинской области стабильная. Продолжаются работы по очистке водопропускных труб и вывозу снега. На очередном заседании Региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством акима области Жениса Касымбека обсудили вопросы подготовки к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Казгидромета, глубина промерзания почвы по области составляет от 61 до 150 см. Ведутся санитарные пропуски воды из крупных водохранилищ - Самаркандского и Интумакского, - доложил руководитель ДЧС Мурат Катпанов. - В настоящее время в регионе очищено 69 км арыков и 123 км каналов. Подготовка к паводкам находится на ежедневном контроле».

    В начале марта прошли учения «Көктем-2021». По словам Мурата Катпанова, в этот раз все усилия были сосредоточены на практических занятиях. Было очищено около 6 тысяч метров арыков, каналов, 280 водопропускных труб, вывезено более 27 тысяч кубометров снега и проложено 2 тысячи метров траншей.

    Ведомственные мобильные группы проинспектировали сёла Каркаралинского, Бухар-Жырауского районов и город Темиртау. Главы 11 населённых пунктов были предупреждены о недостаточной готовности к паводкам.

    Взяты на особый контроль 69 участков дорог местного значения. Проведена ревизия запасов материально-технических средств и инертных материалов. Разработаны специальные рекомендации для населения.

    С 15 марта все противопаводковые штабы будут работать в круглосуточном режиме.

    Руководители городов и районов области совместно с сотрудниками ДЧС продолжают объезды наиболее опасных паводковых участков.

    Аким области напомнил об ответственности каждой службы за подготовку к паводковому периоду.

    «Основная задача - обеспечить безопасность граждан, защиту территорий хозяйствующих субъектов, объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры. За последние 3-4 года большая работа проведена, но не все проблемы ещё решены, поэтому готовность должна быть особенной», - подчеркнул Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Паводок МЧС
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