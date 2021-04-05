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    Противопаводковые работы проводят в ВКО прибывшие на помощь военные

    5 Апреля 2021, 21:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прибывшими на помощь военными проводятся превентивные противопаводковые работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр региона.

    «Группировка сил и средств воинской части №52859 из Карагандинской области на данный момент проводит противопаводковые работы в двух паводкоопасных зонах – в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

    50 человек личного состава активно оказывает помощь местным исполнительным органам и населению по уборке снега и расчистке арыков, водопропускных сооружений», - говорится в сообщении инфоцентра.

    Всего в вышеуказанных районах очищено 10 106 метров водопропускных сооружений и 3904 метров водоотводных каналов, очищено 11 придомовых территорий, уложено 1320 единиц мешкотары с инертным материалом, проведена разъяснительная работа с населением по порядку действий в случае возникновения наводнения, охвачено 90 домов.

    Напомним, согласно указания министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Восточный Казахстан прибыла группировка сил и средств из 50 человек личного состава механизированного сводного отряда воинской части 52859 и 8 единиц техники, 10-ти переносных мотопомп и 4-х плавательных средств из Карагандинской области. Прибывшие силы и средства дислоцируются на данный момент в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Армия Паводок Регионы Казахстана
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