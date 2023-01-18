Противопаводковые работы на канале Капал проводят в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Угрозу подтопления жилого сектора талыми водами предотвращают в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, морозы и обильные снега пришли в Тараз во второй декаде января, столбик термометра понижается днем до -25, ночью до -30, местами до -33 градусов мороза. После обильного снегопада и возникшего гололеда на улицах областного центра идут интенсивные снегоуборочные работы.

Впервые за последние годы затянуло льдом водные артерии областного центра. Покрылся толстым слоем льда один из самых крупных водных каналов Тараза – Капал, протяженность которого составляет 10 километров.

По информации пресс-службы акимата Тараза, на канале Капал, протекающем по северо-восточной части территории города, проводятся противопаводковые мероприятия.

«На канале Капал произошло значительное обледенение, - пояснил руководитель пресс-службы городского акимата Даулет Толенди. – Поэтому работники коммунальных служб «Жамбыл Су», «Жасыл Ел Тараз» учреждения «Таразтрансэнерго», а также сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, проводят профилактические работы по недопущению угрозы подтопления близлежащих строений в случае оттепели. Эти работы находятся на постоянном контроле акима города».

По словам спикера, подобная ситуация сложилась только на канале Капал. По другим каналам областного центра в данное время поступление воды ограничено и такой проблемы нет.

В противопаводковых работах на канале Капал задействовано 30 человек и пять единиц техники, уточнили в ведомстве.

По данным департамента по ЧС Жамбылской области, в рамках реализации Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 202-2023 годы на предупреждение паводков в минувшем 2022 году было выделено из местного бюджета 912 млн тенге. На территории области проводились работы по очистке каналов, арычных сетей и водопропускных сооружений. Проведены берегоукрепительные работы русла реки Талас протяженностью 12,1 км.

На территории Тараза имеются восемь каналов общей протяженностью 82,55 км. Из них протяженность каналов Сенкибай и Капал – по 10 км, Ушбулак – 13,9 км, Карасу-1 – 3,3 км, Карасу-2 – 12,4 км, Торегельды – 5,7 км, Базарбай – 3,2 км, Туйте – 24 км. Помимо этого, есть два дренажных канала – Южный протяженностью 10 км и Тайваньский дренажный канал 2,7 км.



