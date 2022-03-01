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    Противопаводковые мероприятия проводят в Семее

    1 Марта 2022, 16:19

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Для противопаводковых мероприятий в городе Семее привлечен личный состав войсковой части №68303 МЧС РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В целях предотвращения потопления жилых домов заблаговременно проведены превентивные противопаводковые мероприятия: срубка камыша, углубление канала и очистка водопропускных труб в районе поселка Восточный. Укрепление имеющейся земляной насыпи на острове Бейбитшилик, в районе Орлиного гнезда. Всего было задействовано 30 человек личного состава и пять единиц техники.
    В результате проведенных работ очищено более километра арычной системы от камышей, льда и снега.


    Также своевременно проведены работы по отведению талой воды с территории частного жилого дома, расположенного по улице 8-я Краснознаменная.
    В рамках Дорожной карты занятости ведутся берегоукрепительные работы на четырех участках в Семее. Проектом предусматривается укладка бетонных плит на распланированные откосы вдоль берега реки Иртыш шириной 9 метров и бровки верхней части шириной один метр. Общая протяженность участков берегоукрепления – 2566 метров.
    Проводимые противопаводковые работы позволят обезопасить 254 жилых дома, в которых проживают 1026 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Безопасность Паводок Регионы МЧС
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