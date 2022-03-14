Противопаводковые мероприятия проводят в Бородулихинском районе ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Во избежание подтопления талыми водами села Новопокровка Бородулихинского района, местными исполнительными органами на противопаводковые мероприятия было выделено 1 млн 400 тенге из местного бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В результате выполнены работы по дноуглублению русла реки Жура и созданию земляных валов по берегу от автомобильного моста автотрассы Новопопровка-Петропавловка до СШ имени Ауэзова с целью избежания перелива талых вод на улицах Береговая и Гагарина. В зоне риска подтопления здесь находится 39 домов и 90 жителей.

По словам Анатолия Романова, живущего в поселке 60 лет, созданная насыпь в текущем году не позволит воде пройти по улицам Гагарина и Береговая, а выкопанный ров обезопасит жителей западной части села.

Серьезная подготовка к паводку ведется на данный момент и в городе Семей, помимо местных исполнительных органов, спасателей к превентивным работам привлечен личный состав воинской части 68303 МЧС РК.

Группировка сил и средств воинской части проводит широкомасштабную работу в паводкоопасных зонах: Иртышском сельском округе, поселке Восточный и острове Бейбитшилик. Личный состав оказывает помощь местным исполнительным органам по уборке снега и расчистке арыков, водопропускных сооружений и устройстве водоотводных каналов.

В селе Мукур, где угрозе подтопления подвержено 23 дома и проживает 77 человек, проведено укрепление в местах просадки оградительной дамбы общей протяженностью 60 метров. Произведен подвоз инертного материала 200 куб метров. В поселке Восточный проложено дорожное покрытие в длину 60 метров, шириной 5 метров, также произведено 12 рейсов по доставке инертного материала: глины и гравия, очищены водоотводные каналы от камышей. В районе «Затон» по улице Третья Лодочная организована откачка воды с помощью мотопомп. На Купеческом мосту военнослужащими прочищены водоотводные каналы.

Всего в ходе работ военнослужащими воинской части 68303 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан очищено 385 метров арычной системы от льда и 650 метров от камышей, произведено 65 метров берегоукрепительных работ, очищено 195 метров водоотводных каналов, проложено 120 метров дорожного покрытия, доставка инертного материала более 40 рейсов (глина, гравий) и проведена откачка 300 литров талых вод.

Всего в вышеуказанных мероприятиях задействованы 214 военнослужащих и 41 единица техники.







