Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Противопаводковые мероприятия проводят в Астане

    8 Февраля 2023, 09:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице ведутся противопаводковые мероприятия. Количество паводкоопасных участков в городе в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 21. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    В постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов. Меры по противопаводковым мероприятиям были обсуждены на совещании в акимате. Участие также приняли представители ДЧС города, РГП «Казводхоз», РГП «Казгидромет», структурные подразделения и другие.

    В Астане в усиленном режиме ведутся работы по уборке снега и наледи. С начала зимнего периода коммунальные службы вывезли из столицы почти 3 млн кубометров снега. Также ведутся работы по очистке арычно-лотковых сетей, ливневой канализационной системы, смотровых и дождеприемных колодцев и другие.

    Аким Астаны Женис Касымбек поручил принять все необходимые меры для недопущения подтопления частных жилых домов вследствие таяния снега, взять на особый контроль своевременную уборку снега на паводкоопасных участках и жилых массивах, уделить особое внимание очистке водопропускных сооружений.



    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Паводок МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
    Технику и спасательные группировки готовят на период паводка в СКО
    Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров