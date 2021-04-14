Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Противопаводковые мероприятия продолжаются в ВКО

    14 Апреля 2021, 15:00

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области военнослужащими продолжаются противопаводковые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    «Личный состав воинской части №52859 из Карагандинской области в составе 50 человек активно оказывает помощь местным исполнительным органам и населению по уборке снега и расчистке арыков, водопропускных сооружений», - говорится в сообщении ведомства.

    В районе Алтай ими проведены работы по резке льда на расстоянии 53 метра, очищено 9 водопропускных труб и 3700 метров арыков, уложено 720 мешков с инертным материалом, очищено 15 дворов жилых домов от снега и льда. Личный состав продолжает ежесуточный мониторинг за уровнем воды на местном пруде - накопителе и на реках Бухтарма и Хамир.

    «В Кокпектинском районе произведена чистка 4000 метров арыков, прочищены 16 дворовых территории и 15 водопропускных труб, произведено 48 метров резки льда, уложено 2500 мешкотары», - дополнили в ведомстве.

    Напомним, военнослужащие прибыли в Восточный Казахстан согласно указанию министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и дислоцируются в паводкоопасных районах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Паводок Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тарифы на питьевую воду завышали в Байзакском районе Жамбылской области
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    20 вооруженных участников криминальной разборки задержал КНБ в ВКО
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане