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Противопаводковые мероприятия продолжаются в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Апреля 2021, 17:51
Противопаводковые мероприятия продолжаются в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Прибывшей группировкой сил в Восточно-Казахстанской области продолжаются противопаводковые мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

Прибывшая согласно указания министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Восточный Казахстан группировка сил и средств воинской части №52859 из Карагандинской области проводит противопаводковые работы сразу в двух паводкоопасных зонах в Кокпектинском районе, селе Самарское и районе Алтай. Личный состав в составе 50-ти человек активно оказывает помощь местным исполнительным органам и населению по уборке снега и расчистке арыков, водопропускных сооружений. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

В районе Алтай военные провели работы по резке льда на Вторушенском канале, где толщина составляет 1,5 метра, также очищено 60 метров водопропускных труб и 400 метров водоотводных каналов, от снега прочищены дворовые территории частного жилого сектора, уложено 100 мешков с инертным материалом. Личный состав задействован в мониторинге уровня воды местном пруде- накопителе и на реках Бухтарма и Хамир.

В Кокпектинском районе вдоль автодороги «Мариногорка-Жумба» от снега и льда воинской частью №52859 организованы работы по очистке русла ручьев на протяженности 60 метров и 84-х метров водопропускных каналов.

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