Противопаводковые мероприятия начаты в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске продолжается реализация противопаводковых мероприятий: ремонт лотков, прокладка новых арыков в селе Ахмирово и поселке Шыгыс, очистка с углублением русел арыков в микрорайонах КШТ, Защита, Нефтебаза, поселках Шмелев Лог и Красина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В связи с малоснежной зимой высота снежного покрова в городе составляет 15 см, глубина промерзания по данным специалистов «Казгидромет» составляет 58 см, местами до 120 см.

В результате ночных морозов, малоснежности произошло образование наледи на ручье Безымянный в районе горнолыжной базы по улице Сибирская в микрорайоне Согра, в связи с чем силами ГКП «Таза Өскемен» проведена промывка русла горячей водой, в результате принятых мер обстановка стабилизировалась, работы на ручье продолжаются.

Начато укрепление правого берега реки Маховка со стороны садоводческого общества «Восточник-6», левого берега садоводческого общества «Восточник-5», запланировано укрепление левого берега вдоль улиц Скалистой и Дружинников с возведением насыпи.

На паводкоопасный период подготовлено 23 переносных и четыре прицепных мотопомп, техника ГКП государственных предприятий города , подрядных дорожных и строительных организаций, служб гражданской защиты. Проведена заготовка мешкотары, инертных материалов и горюче-смазочных материалов.

В случае возможных ЧС размещение эвакуируемого населения планируется в пяти средних школах города, трех гостиницах и МСЦ «Ульба».

С января 2022 года представителями УЧС города совместно с акиматом, отделом ЖКХ, ГКП «Таза Өскемен», филиалами центра территориального управления проводится постоянный мониторинг паводкоопасных участков.



