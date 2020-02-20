Противопаводковые мероприятия начались в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее начались противопаводковые мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что наибольшую опасность весенний паводок представляет для жителей окраин и частного сектора. Чтобы не допустить подтопления в жилых районах, в городе разработан план противопаводковых мероприятий. Ведется мониторинг городских улиц и районов, в частном секторе производится очистка улиц от снега, начата работа по очистке арычной системы.

«По зимнему содержанию улиц города у нас предусмотрено 205 миллионов тенге, по состоянию на 17 февраля мы вывезли около 220 тысяч кубометров снега. Работа продолжается. Также мы все видим, что буквально на 10 дней раньше срока по температурному графику начали открываться арычные системы. На сегодня по арычной системе у нас выставлены на круглосуточное дежурство бригады. Мы перешли на повышенный уровень работы по арычной системе. Также у нас имеются запасы инертного материала. Имеются 264 тонны песка, 5 тысяч тонн инертного материала, 23 единицы по откачке воды и 32 насосные станции, которые дополнительно могут заниматься откачкой дождевых и талых вод. По поручению акима города была создана рабочая группа по определению дополнительных участков по вывозу снега», – рассказал заместитель акима города Семей Николай Ушаков.

В результате мониторинга были определены 55 улиц частного сектора, где имеется угроза возможного подтопления частных домов. Это участки в районе Дальней, улица Каюма Мухамедханова, район Восточного, Мирного, Степного. Сегодня с этих улиц интенсивно ведется вывоз снега.

Вместе с тем, уже начаты работы по очистке арычной системы в районе Красного Кордона, где выставлен круглосуточный контроль. Также идут работы в районе поселков Мирный и Контрольный. Дополнительно имеются два участка, где в арычной системе уже начался сход воды - это все те же поселки Контрольный и Мирный.

«В этом году мы проводим работу на Восточном. От железной дороги до схода в реку Иртыш. Мы планируем начать работы по восстановлению арычной системы. Изыскательские работы имеются в районе Красного кордона. В этом году планируем начать разработку проектно-сметной документации по спрямлению арычной системы от улицы Короткой до улицы Донентаева», – отметил Н.Ушаков.

Кроме того, специалисты отмечают, что со стороны Иртыша угрозы они не видят. Поскольку в этом году выдалась аномально теплая зима, замер льда на реке осуществляется два раза в месяц. И если в прошлом году при замерах толщина льда составляла 52 сантиметра, в этом году она составляет в два раза ниже – 29 сантиметров. Ведется мониторинг сброса воды с Шульбинской ГЭС. На сегодня заключен меморандум на проведение взрывных работ, заложены денежные средства, определены места для проведения взрывов, составлена карта. Но всё это готовится лишь на случай, если потребуется проведение взрывных работ. На сегодняшний же день специалисты уверенно заявляют, что необходимости в проведении взрывов пока нет.

Фото: Инфоцентр г. Семей