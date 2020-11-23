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    Противодействие коррупции в сфере сельского хозяйства обсудили в Нур-Султане

    23 Ноября 2020, 18:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства по противодействию коррупции состоялась встреча руководства Агентства и Министерства сельского хозяйства, на котором обсуждены вопросы противодействия коррупции в сфере сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

    В мероприятии также приняли участие руководящий состав ведомств, руководители территориальных подразделений, подведомственных организаций, заместители акимов областей и руководители управлений сельского хозяйства, а также представители общественных консультативно-совещательных органов при Антикоррупционной службе (посредством ВКС).

    В ходе совещания обсуждены результаты проведенных ранее внешних анализов коррупционных рисков в деятельности комитетов ветеринарного контроля и надзора, государственного контроля

    в агропромышленном комплексе, а также другие вопросы по результатам уголовно-следственной практики и антикоррупционных мониторингов.

    Первый заместитель председателя Агентства О.Бектенов в своем выступлении обозначил «якорные» проблемы, на которые необходимо в первоочередном порядке обратить внимание руководству министерства.

    Это форсированное внедрение геопорталов, полноценная интеграция ведомственных информационных систем, совершенствование цифровой платформы «QQoldau.kz», а также полная автоматизация госуслуг в сфере сельского хозяйства.

    Руководитель специальной мониторинговой группы А.Соловьева отметила важность усиления работы c общественностью с целью повышения открытости и прозрачности сферы сельского хозяйства. В этом контексте призвала активизировать реализацию проекта «Ауыл шаруашылығы министрлігі – Адалдық алаңы».

    В свою очередь, ответственный секретарь министерства М.Оразаев проинформировал участников совещания о принимаемых мерах по автоматизации и оптимизации государственных услуг в сфере АПК, в том числе по сокращению сроков и перечня предоставляемых документов, о внесенных изменениях в Правила субсидирования в сфере АПК и принимаемые НПА в сфере цифровизации земельных отношений, о работе территориальных подразделений в рамках проекта «Адалдық аланы».

    На сегодняшний день планируется кардинально улучшить деятельность территориальных подразделений путем оценки деятельности их руководителей и проведения на регулярной основе ротации, внедрения информационных систем, обеспечивающих электронный формат ведения административного производства в сфере контрольно-надзорной деятельности и усиления разъяснительной работы с государственными служащими по принятым новым требованиям в действующем законодательстве РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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