Против коррупции в боксе высказался Геннадий Головкин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) в эфире The Lockdown Tapes высказался против коррупции в спорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коррупция, коррупция и только коррупция. Я хочу, чтобы (был) именно бокс, а это спорт, в первую очередь, а спорт должен быть честен. Да, тяжело, я бы даже не хотел ворошить прошлое… Я благодарен судьбе, что она мне дала такой шанс, даже не став олимпийским чемпионом, не потерять голову, не задрав нос, остаться спортсменом, не потерять свое я, остаться самим собой, что меня очень радует», - сказал Геннадий Головкин.

Видео размещено на YouTube-канале Matchroom Boxing. Ведущий Крис Ллойд через переводчика задал GGG ряд вопросов, начиная от тренировок с Джонатоном Бэнксом, лагеря в Биг Бэнксе, его семейной жизни и заканчивая планами на будущее.

В ходе интервью GGG признался в том, что хотел бы провести бой в Казахстане, и назвал обстоятельства, при которых он завершит карьеру.

Месяц назад Геннадий Головкин рассказал о том, что он сделает в первую очередь после карантина.

«Первым делом после карантина отправлюсь в боксёрский зал. А вы по чему за это время соскучились больше всего?» - написал Геннадий в Instagram.

Позже сопромоутер Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн сообщил, когда казахстанский боксер может провести свой следующий бой.



