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    Против кого сыграют казахстанцы в отборе Кубка Дэвиса

    29 Ноября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Малаге (Испания) прошла жеребьевка отборочного раунда чемпионата мира по теннису на предстоящий год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    За право выйти в финальную стадию Кубка Дэвиса казахстанцы будут бороться с командой Чили. Матчи пройдут 4-5 февраля 2023 года. Наша команда сыграет на выезде. Это будет дебютное очное противостояние двух команд.

    Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.

    12 победивших команд примут участие в финальной части турнира. Там они присоединятся к двум финалистам Кубка Дэвиса-2022: Канаде и Австралии, а также к двум сборным, получившим wild card: Италии и Испании.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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