Протесты во Франции: профсоюзы блокируют нефтеперерабатывающие заводы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Французские профсоюзы начали блокировать нефтеперерабатывающие заводы в надежде вызвать дефицит горючего, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Блокада АЗС начата после того, как забастовка работников общественного транспорта, продолжавшаяся месяц, не убедила правительство Франции отказаться от пенсионной реформы,

Сейчас заблокирован нефтеперерабатывающий завод Фос-сюр-Мер, мощностью 140 тыс. баррелей в день или около 10% от всего объема производимого в стране топлива.

Министерство охраны окружающей среды заявило, что все французские НПЗ продолжают функционировать, но пять из семи временно испытывают трудности с распространением своей продукции.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что стране не грозит нехватка топлива, тогда как полиция обеспечит, чтобы нефтебазы не блокировались.

«Люди имеют право на забастовку, но они не имеют права блокировать (перерабатывающие заводы)», - сказал он радио RTL.

По его словам, правительство открыто для обсуждения изменений среднего возраста выхода на пенсию с профсоюзами, что является одной из основных претензий к реформе пенсионной реформы.

Отметим, забастовки против запланированной пенсионной реформы продолжаются с 5 декабря и стали причиной существенных перебоев в работе общественного транспорта.