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    Протесты во Франции: как выглядит место убийства подростка полицейским

    2 Июля 2023, 22:01

    ПАРИЖ-НАНТЕР. КАЗИНФОРМ - В пригороде Парижа Нантер ситуация в воскресенье на 17 часов местного времени стабильная, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Нантер - административный центр департамента О-де-Сен, один из крупнейших пригородов Парижа, находящийся в 11 километрах от центра французской столицы.

    Именно здесь утром 27 июня произошло убийство 17-летнего подростка Ноэля, которое вызвало многочисленные нарушения порядка по всей Франции.

    Отказавшись подчиниться местной полиции, молодой человек был застрелен полицейским.

    Сейчас на место трагедии в Нантере около Площади Нельсона Манделы местные жители принесли цветы и плакаты.

    В местах столкновения полиции и молодежи остаются сожженные автомобили, автобусные остановки и поврежденные здания. Тем не менее, ситуация в этом пригороде Парижа спокойная.

    Житель Нантера Ади Аэма говорит о том, что происходит здесь и в других пригородах крупных французских городов - результат жестких действий полиции.

    «То, что произошло здесь, всколыхнуло многие места. Необходимо, чтобы правительство поменяло свои подходы, необходимо, чтобы полиция изменила свое негативное отношение к приезжим людям, которые имеют ограниченное будущее и сталкиваются с социальными трудностями» - сказал А.Аэма.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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