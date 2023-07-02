Протесты во Франции: как выглядит место убийства подростка полицейским

ПАРИЖ-НАНТЕР. КАЗИНФОРМ - В пригороде Парижа Нантер ситуация в воскресенье на 17 часов местного времени стабильная, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Нантер - административный центр департамента О-де-Сен, один из крупнейших пригородов Парижа, находящийся в 11 километрах от центра французской столицы.

Именно здесь утром 27 июня произошло убийство 17-летнего подростка Ноэля, которое вызвало многочисленные нарушения порядка по всей Франции.

Отказавшись подчиниться местной полиции, молодой человек был застрелен полицейским.

Сейчас на место трагедии в Нантере около Площади Нельсона Манделы местные жители принесли цветы и плакаты.

В местах столкновения полиции и молодежи остаются сожженные автомобили, автобусные остановки и поврежденные здания. Тем не менее, ситуация в этом пригороде Парижа спокойная.

Житель Нантера Ади Аэма говорит о том, что происходит здесь и в других пригородах крупных французских городов - результат жестких действий полиции.

«То, что произошло здесь, всколыхнуло многие места. Необходимо, чтобы правительство поменяло свои подходы, необходимо, чтобы полиция изменила свое негативное отношение к приезжим людям, которые имеют ограниченное будущее и сталкиваются с социальными трудностями» - сказал А.Аэма.