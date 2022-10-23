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    Протесты с требованиями компенсировать рост цен на энергию прошли в Германии

    23 Октября 2022, 02:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Десятки тысяч протестующих вышли на улицы в шести городах Германии, чтобы потребовать более справедливого распределения государственных средств для компенсации роста цен на энергию и стоимости жизни, а также более скорого отказа от ископаемого топлива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Протестующие прошли маршем в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере, Штутгарте, Дрездене и Франкфурте-на-Майне, держа в руках плакаты с самыми разными призывами, в том числе – к независимости от российских поставок энергоносителей, к борьбе с инфляцией, более смелому отказу от ядерной энергетики и увеличению субсидий на энергоносители для бедных.

    По данным экологической организации Greenpeace, в протестах приняли участие в общей сложности около 24 тыс. человек.

    Полиция сообщила о 1 тыс. 800 демонстрантах в Берлине.

    «Мы хотим показать, что нам срочно нужна социально сбалансированная финансовая помощь для населения. Правительство делает много, но так, как будто из шланга поливает. Люди с более низким доходом нуждаются в большей поддержке, чем богатые», - цитирует агентство Рейтер Андреа Кочиша, заместителя председателя одного из профсоюзов, организовавших протест.

    В пятницу парламент Германии утвердил правительственный пакет экстренной помощи в размере 200 млрд евро, который направлен на защиту компаний и домохозяйств от последствий стремительного роста цен на энергоресурсы. Это уже не первый многомиллиардный пакет помощи.

    Пакет включает одноразовый платеж для покрытия одного месячного счета за газ для населения, малого и среднего бизнеса, а также механизм ограничения цен.

    Правительство будет финансировать ограничение цен на электроэнергию для домашних хозяйств и промышленности задним числом, начиная с марта и используя для этого прибыли энергетических компаний.

    В результате подорожания энергоносителей инфляция в Германии в сентябре достигла самого высокого уровня за последнюю четверть века и составила 10,9 %.

    Ранее также сообщалось о том, что цены на дрова и древесные пеллеты растут в Германии. А жителям рекомендуют сократить потребление газа на треть.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Энергетика Экономика Германия Мировые новости
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