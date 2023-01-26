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    Протесты против высокого обменного курса прошли в Ираке

    26 Января 2023, 14:14

    АММАН.КАЗИНФОРМ – Несколько сотен протестующих провели демонстрацию возле штаб-квартиры центрального банка в Багдаде в среду в знак протеста против недавнего падения курса иракского динара по отношению к доллару, которое спровоцировало рост цен на импортные потребительские товары, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на IraqiNews.

    Сотни людей из центральных и южных провинций прибыли в иракскую столицу, чтобы принять участие в демонстрациях. Протестующие потребовали от правительства Ирака срочного вмешательства, чтобы ограничить рост обменного курса по отношению к доллару США.

    Национальная валюта Ирака - иракский динар начал резко падать по отношению к доллару после того, как Федеральная резервная система США в ноябре ввела более жесткий контроль над международными долларовыми операциями коммерческих иракских банков, чтобы остановить незаконный отток долларов в соседний Иран, который находится под жесткими санкциями США, сообщает Reuters.

    В соответствии с ограничениями, вступившими в силу в этом месяце, иракские банки должны использовать онлайн-платформу для раскрытия деталей своих транзакций. Но большинство частных банков не зарегистрировались на платформе и прибегали к черному рынку –неофициальным обменникам в Багдаде для покупки долларов.

    Это привело к нехватке долларов, поскольку спрос превысил предложение и ускорил падение динара по отношению к доллару США, сообщают чиновники и трейдеры иракского Центрального банка.

    Обменный курс доллара США по отношению к местной валюте на черном рынке недавно достиг 1610 иракских динаров за доллар, в то время как официальный обменный курс остался на уровне 1459 динаров за доллар. Разрыв между двумя обменными курсами составил более 10 процентов.

    В начале этой недели премьер-министр Ирака Мохаммед ас-Судани сменил руководителя Центрального банка Ирака, поскольку он не предпринял эффективных шагов для устранения последствий от новых правил ФРС и их влияния на иракский динар.

    Главой Центробанка с подачи ас-Судани стал Али Мохсен Аль-Алака. Решение иракского премьера было встречено неоднозначно - новый глава финрегулятора два года назад был уволен с той же должности из-за финансовых неудач, которые произошли во время его пребывания на этом посту с 2014 по 2020 годы.

    Фото: Al-Arabiya News

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мировые новости Ирак
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