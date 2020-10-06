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    Протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома

    6 Октября 2020, 07:15

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Как сообщают очевидцы, митингующие, выступающие против итогов выборов в Жогорку Кенеш, прорвались на территорию здания парламента (Белый дом), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кыргызское национальное информационное агентство КАБАР.

    Видео опубликовано в соцсетях.

    В понедельник утром сторонники партий, не прошедших в парламент, начали митинг в центре Бишкека. Участники акции потребовали отменить итоги выборов.

    Как сообщили в МВД, участников митинга пришлось разогнать с помощью спецтехники из-за того что «они агрессивно начали движение по проспекту Чуй и попытались сломать железные ворота, окружающее здание Жогорку Кенеша. Они бросали камни и пытались пройти через ворота».

    Также сообщается, что протестующие освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева из ГКНБ.

    По данным Минздрава, на 24:00 ночи госпитализированы 122 человека, пострадавшие в ходе разгона митинга.

    Отметим, что на площадь Ала-Тоо вышли митингующие, которые требуют не признавать итоги парламентских выборов, которые состоялись в Кыргызстане 4 октября. Затем митингующие пошли в сторону Белого дома.

    Президент Кыргызстана встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в выборах.

    Автор:

    Кыргызстан
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