Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Протестующие в Багдаде захватили парламент

    28 Июля 2022, 08:20

    БАГДАД. КАЗИНФОРМ - Массовые протесты начались в среду в Ираке. Группа протестующих из Движения Садр в районе Зеленой зоны в Багдаде, где расположены правительственные здания, проникла в здание парламента, преодолев бетонные заграждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра выступают против кандидатуры ас-Судани в премьер-министры страны, который считается близким к Ирану шиитским политиком.

    Сначала толпа пыталась прорваться через бетонные ограждения вокруг площади, но силовики дали им отпор. Затем группа разрушила бетонные заграждения и штурмовала здание парламента в этом районе.

    Позднее по призыву ас-Садра манифестанты покинули здание парламента. Но протестное движение охватило и другие города - Эн-Наджаф, Басру и Кербелу.

    Как передает euronews.com, острый политический кризис Ирак переживает с октября прошлого года из-за неспособности парламента избрать нового главу правительства и президента Ирака. По итогам досрочных выборов сторонники ас-Садра получили наибольшее количество мандатов, но недостаточное для формирования правительства. Другим силам также не удалось договориться о коалициях.

    Ас-Садр выступил за роспуск парламента и проведение новых досрочных выборов.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Ближний Восток Мировые новости Ирак
    Новости по теме
    Новости по теме
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске