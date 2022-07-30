Протестующие в Багдаде вновь захватили здание иракского парламента

БАГДАД.КАЗИНФОРМ - Тысячи сторонников влиятельного иракского священнослужителя Муктады ас-Садра в субботу вышли на новые акции протеста, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, прорыву через баррикады и захвату парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой Shafaq News.

Протестующие из числа сторонников движения садристов в ночь на субботу начали собираться на площади Тахрир в центре Багдада.

В субботу утром они начали движение в Зеленую зону – укрепленную центральную часть иракской столицы, где находятся административные здание и посольства зарубежных стран.

Силы безопасности перекрыли дороги в Зеленую зону на мостах Джумхурия, Аль-Синак, Аль-Ахрар и Аль-Шухада, чтобы не дать демонстрантам добраться до здания парламента.

Несмотря на это, протестующие снесли и прорвались через ряд бетонных ограждений, окружающих район Зеленой зоны, после чего захватили здание парламента и устроили там бессрочную сидячую забастовку.

«Все люди с вами, Сайид Муктада», - скандировали протестующие, держа в руках иракские флаги и портреты Садра.

Пресс-служба премьер-министра Мустафы аль-Кадими выступила с заявлением, в котором призвала силовиков гарантировать безопасность государственных учреждений, передает AlJazeera.

Как сообщается, отдельные демонстранты также прорвались в Высший судебный совет. После этого Салех аль-Ираки, советник Садра, призвал сторонников не нападать на судей, а также немедленно покинуть здание судебного органа и перебраться в здание парламента.

«Если вы хотите донести свои требования до иракской судебной системы, мы не одобряем нападки на них», - заявил он.

В ходе столкновений между правоохранительными органами и сторонниками Садра, по меньшей мере, 60 человек получили ранения.

По сообщениям иракских СМИ, поводом для очередной акции протеста стало заявление лидера движения «Мудрость» (аль-Хикма) Аммар аль-Хакима о том, что Координационная структура будет придерживаться своего решения о выдвижении кандидатуры Мохаммеда ас-Судани на пост премьер-министра Ирака.

Голосование за назначение ас-Судани на пост премьер-министра должно было состояться в субботу, однако заседание было приостановлено в среду, когда сторонники Садра совершили первый штурм парламента.

Сторонники шиитского священнослужителя выступают против недавно объявленной кандидатуры Мохаммеда ас-Судани, бывшего министра и экс- губернатора провинции, которого проиранский парламентский блок «Координационная структура» недавно выдвинула на пост премьер- министра.

Фото: AlJAzeera, BBC



