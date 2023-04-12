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    Протест жанаозенских рабочих в Астане: полиция ограничилась предупреждением

    12 Апреля 2023, 10:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев прокомментировал задержание жанаозенских рабочих перед зданием Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 апреля в Астане перед зданием Министерства энергетики бывшие работники «Берали Мангыстау Компани» провели незаконное собрание с требованием восстановить их на работе в «Берали Мангыстау Компани», либо трудоустроить в квазигосударственную компанию «ОзенМунайГаз». Ими нарушен уведомительный порядок проведения таких акций. (…) Такое уведомление в местные исполнительные органы Астаны не подавалось», - сказал Жандос Умиралиев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, была проведена встреча с протестующими, было предложено трудоустроить их в аналогичные компании с сохранением тех же условий труда и объема заработной платы. На тот момент бывшие работники компании отказались от предложения и продолжили свои действия по проведению незаконного собрания перед зданием Минэнерго.

    «Для пресечения адмправонарушения сотрудниками полиции они были доставлены в органы полиции. Большая часть всех бывших работников «Берали Мангыстау Компани» были отпущены, они уже в пути в Мангистаускую область. Пять наиболее активных митингующих правонарушителей привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции протеста по статье 488 КоАП, которые были предупреждены и также отпущены», - добавил спикер.

    Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

    «Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

    Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

    Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

    Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

    По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность.

    Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    КазМунайГаз Генпрокуратура Мангистауская область
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