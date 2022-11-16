Протекающую кровлю прокомментировали в столичном аэропорту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состав кровли терминала Т-1 Международного аэропорта Астаны не соответствует утвержденному проекту. Это выяснилось в результате технического обследования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Международный аэропорт Астаны по поводу течи кровли в терминале 1 сообщает, что объект был введен в эксплуатацию в 2017 году. Согласно договору, подрядчик гарантировал качество выполненных работ и предоставлял гарантию в части несущих и ограждающих конструкций сроком на 10 лет. Однако службами аэропорта периодически выявлялись замечания по течи кровли и посадочных гейтов. Аэропорт неоднократно направлял письма в адрес подрядчика с требованиями устранить замечания. До сегодняшнего дня подрядчиком не принимались никакие меры по устранению выявленных замечаний», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, с целью выяснения причин течи кровли международного терминала Т-1, аэропортом были проведены технические обследования.

«В результате обнаружено, что состав кровли терминала Т-1 не соответствует утвержденному проекту. Данный факт был определен в результате вскрытия кровли. Аэропортом подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд г. Астана о возложении безвозмездного устранения недостатков работ, выполненных с отступлением от требований, предусмотренных договором и проектно-сметной документации, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта. Аэропорт незамедлительно приступил к восстановительным работам, в свою очередь подрядчик обязался устранить замечания в ближайшее время. Международный аэропорт Астаны приносит извинения за предоставленные неудобства», - говорится в сообщении.





Кадры из видео t.me/yyedilov