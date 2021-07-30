Протащить 26-тонный самолет: попытка побить рекорд по силовому экстриму не удалось казахстанцу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодой рекордсмен по силовому экстриму Алмат Джунусов пошел на новый рекорд в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Однако после нескольких попыток атлету все же не удалось протянуть самолет весом в 26 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24-летний силач Алмат Джунусов, 1996 года рождения, ранее уже устанавливал рекорд, протащив за собой локомотив. А сегодня в честь 30-летия Независимости Казахстана, а также в целях поддержки казахстанских олимпийцев в Токио, Алмат попытался установить новый рекорд в нашей стране.

До начала мероприятия Алмат рассказал журналистам, что в марте этого года он протащил локомотив, вес которого составил 109 тонн.

Сегодняшний рекорд спортсмен планировал установить путем буксировки самолета Bombardier Q400 NextGen. Его высота составляет 8,4 м, длина - 32,8м, вес - 26 тонн, а размах крыльев - 28,4 м.

Добавим, что вес самого спортсмена составляет 100 кг, рост - 174 см.

«Верю, что у меня есть силы. С самого детства я занимаюсь спортом, поднимаю тяжелые вещи. Для этого нужно готовиться на силовом уровне. Самое главное, чтобы ноги были устойчивыми и сильными. Уже два месяца я готовлюсь. Сам занимаюсь тяжелой атлетикой с пятого класса, а на данный момент работаю фитнес-тренером в Алматы», - отметил Алмат Джунусов.

Тяжелоатлет успел поставить и второй рекорд. Так, он в мае он протащил 300-килограммового верблюда с тремя автомобилями на 13 метров.

«Я не готовился особо к сегодняшнему рекорду. Я уверен в своих силах. По Казахстану еще никто не тянул самолет», - добавил спортсмен.

После нескольких попыток Алмату все же не удалось побить рекорд по силовому экстриму.

Официальный представитель Казахстанской книги рекордов «КИнЭС» Куандык Кудайбергенов позже заявил, что попытка нового рекорда не засчитана.

«На территории Казахстана мы единственная организация, которая уполномочена регистрировать такого рода события. Я не думаю, что это поражение, Алмат известный спортсмен, его прозвище «Казахский титан». Думаю, что следующие попытки будут удачными. Казахстанская книга рекордов не выставляет какие-то особые критерии. Обычно при засчитывании мы даем не больше трех попыток. Сегодняшней попытке установить рекорд будет отказано. Он протащил самолет только на расстояние меньше метра», - сказал Куандык Кудайбергенов.

«Мы не имеем право регистрировать рекорды, если нет предельного расстояния. Предельное расстояние - не меньше 10 метров при протягивании поездов и самолетов. Во-вторых, спортсмен из России протянул самолет на 34 метра, но там вес был 16 тонн», - рассказал официальный представитель.

Молодой спортсмен Алмат Джунусов после своих попыток объяснил, почему он не смог побить рекорд.

«Земля была неровной. Когда я тянул, то меня все время выбрасывало несколько раз. Сил уже не оставалось. У меня было пять попыток. В последний момент уже сил не хватило, так как всю силу потратил на первую и вторую попытки. Также все время, когда пытался двинуться вперед, назад выбрасывало. Было трудно. То, что я не был подготовлен, не является причиной того, что я не смог протащить. Было неудобно в целом. Я намерен еще в Алматы протянуть поезд (локомотив) в 300 тонн. До этого я хорошо подготовлюсь. Это будет мировым рекордом», - заявил спортсмен.

Как признался Алмат, он не расстроился, настроение у него хорошее. Для него результат уже то, что он смог сдвинуть воздушное судно даже на полметра.

Ранее Куандык Кудайбергенов рассказал корреспондентам, если спортсмен сможет протянуть самолет хотя бы на пять и больше метров, то этот результат обязательно зарегистрировали бы в качестве рекорда в Казахстанской книге рекордов «КИнЭС».

Отметим, что целью мероприятия является поднятие духа столичной молодежи, пропаганда здорового образа жизни и призыв к занятиям спортом, а также поддержка наших спортсменов, участвующим в Олимпийских играх в Токио. Организатором является управление молодежной политики Нур-Султана.



