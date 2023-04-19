Простой новых школьных автобусов прокомментировали в костанайском облакимате

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Врученные в преддверии Наурыза 28 современных школьных автобусов для подвоза детей из отдаленных сел 13 районов Костанайской области простаивают почти месяц. В управлении образования акимата Костанайской области прокомментировали и разъяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведомстве объяснили, что для подвоза детей ранее в лизинг были приобретены 30 автобусов. Два автобуса были вручены 1 сентября во время открытия школы в Карабалыкском районе, которые с тех пор стабильно работают на подвозе детей. В марте были поставлены еще 28 автобусов.

«Наличие страхового полиса - обязательное условие работы транспортных средств. Тем более автобусов, осуществляющих подвоз детей. 13 апреля на веб-портале госзакупок объявлены способом запроса ценовых предложений закупки на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев ТС и страхования КАСКО. Срок окончания приема заявок 20 апреля 2023 года. Все процедуры проводятся в установленные законодательством сроки. После их завершения автобусы, приобретенные в рамках лизинга, сразу отправятся на подвоз детей», - прокомментировали в управлении образования.

Что касается GPS-навигаторов, то их планируют установить позже, не отрывая автобусы от подвоза детей. То есть, в выходные дни. Наличие страхового полиса и навигаторов, как подчеркнули в ведомстве, необходимо для мониторинга и обеспечения безопасности движения автобуса при подвозе детей.

Ранее сообщалось, что в целях создания условий для получения школьниками качественного образования и обеспечения безопасности школьников 28 автобусов на общую сумму 1,089 млрд тенге переданы руководителям 13 отделов образования Костанайской области.



