«Простите меня» - участница смертельного ДТП с внуком Олжаса Сулейменова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подсудимая Малика Мухитова по делу ДТП, в котором скончался внук известного писателя Олжаса Сулейменова Искандер, попросила прощения у родителей молодого человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Простите меня, пожалуйста. Я каждый день у Аллаха прошу, чтобы Искандер и вы простили меня. Я не хотела этого. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, как вам тяжело», - обратилась она к родителям в зале Есильского районного суда № 2 в Астане, где проходят слушания.



Также она рассказала о подробностях случившегося. По словам Малики Мухитовой, в тот вечер она ехала с работы домой.



«Нас пораньше отпустили. По дороге заехала в продуктовый магазин на углу Керей, Жанибек хандар и Мангилик ел. После продуктового магазина я вышла, села в машину и начала перестраиваться налево, чтобы повернуть на Керей, Жанибек хандар. Я притормозила, посмотрела, нет ли чего, начала совершать поворот налево и уже, практически, когда завернула, справа от меня что-то черное пронеслось и в мою машину ударилось. Мою машину развернуло, я этого даже не поняла. Я вышла из машины и увидела, что на асфальте лежал парень, все начали подбегать к нему. Потом я пыталась вызвать «скорую», но уже рядом кто-то вызвал», - рассказала она.



Напомним, внук Олжаса Сулейменова погиб в аварии в Астане 22 июня. Он был за рулем мотоцикла. В тот же день полицейские Астаны провели первоначальные следственные действия с участием Малики Мухитовой. Ее допросили в качестве подозреваемой. Также провели медицинское освидетельствование. Результаты дали отсутствие каких-либо наркотических, алкогольных, психотропных веществ. Суд по делу ДТП начался 12 октября.