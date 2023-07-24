Простила и просила не лишать свободы: оглашен приговор избившему свою мать акмолинцу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау оглашен приговор в отношении неработающего, ранее судимого мужчины, который обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью своей матери. Кокшетауский городской суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акмолинского областного суда, уголовное дело было рассмотрено в сокращенном порядке.

«66-летняя К. упала дома и получила перелом тазобедренной кости. Ее сын Ж., придя домой в состоянии алкогольного опьянения, на жалобы матери на боли потребовал, чтобы она встала, кричал на нее, затем, столкнув с кровати на пол, нанес удары ногой в грудную клетку и живот. После чего Ж., проявляя безразличие к матери, уснул. Проснувшись через несколько часов, услышал стоны матери и вызвал скорую помощь», - озвучили произошедшее в ведомстве.

Пенсионерка была госпитализирована с диагнозом «Закрытый со смещением перелом бедра», также у нее были обнаружены телесные повреждения в виде травмы грудной клетки, закрытые переломы шести ребер, гематома грудной клетки, закрытый перелом бедренной кости, травма живота, разрыв селезенки, скопление крови в брюшной полости.

Мужчина признал свою вину в суде и раскаялся. Ну а мать настойчиво просила не лишать свободы ее сына.

«При назначении наказания суд учел обстоятельство, смягчающее уголовную ответственность и наказание у подсудимого, - чистосердечное раскаяние, а также отягчающее обстоятельство - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда Ж. назначено четыре года лишения свободы, с мужчины взыскан материальный ущерб в доход государства в сумме 575 398 тенге (расходы на лечение потерпевшей). Назначены принудительные меры медицинского характера по лечению от алкоголизма по месту отбывания лишения свободы», - пояснили приговор в ведомстве.

Лишение свободы, как уточнили судьи, назначено в виду повышенной степени общественной опасности содеянного.

Приговор не вступил в законную силу.