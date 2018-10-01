Просроченными продуктами кормили учеников школы-лицея в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Родители школы-лицея № 85, построенной в Астане при поддержке фонда развития государства Катар и открытой в сентябре 2018 года, пожаловались в соцсетях на тухлые лимоны, сосиски из свинины и просроченные продукты, передает Елорда Инфо.

«Просим максимальной огласки проблемы, которую выявили родители-активисты 85-ой школы-лицея после жалоб детей на боли в животе, рвоту и качество еды. Комиссия провела проверку столовой, все видно на фото и видео. Рыба и рис производства Китай, продукты просроченные либо самого низкого качества, сосиски из шкурки свинины и т.д. Этим питаются дети начальных классов», - написала пользовательница Facebook Раушан Нургалимова в группе «Астана - Что? Где? Когда?».



В столичном управлении образования проверили эти факты. Была организована встреча поставщиков питания, родительской общественности и школьной администрации.



«Все факты, указанные в обращении родителей подтвердились. По итогам встречи поставщики отчитались по принятым мерам по устранению нарушений и недопущению подобных фактов в будущем. Администрации школы в дальнейшем поручено усилить работу бракеражной комиссии по мониторингу качества питания и условий хранения продуктов. Все замечания и сроки были занесены в бракеражный журнал», - ответили в управлении образования.



В пресс-службе ведомства отметили, что с прошлого учебного года в Астане был инициирован мониторинг школьных столовых совместно с представителями родительской общественности.



«На практике мы видим, что активность родителей приводит к значительным изменениям. Во всех школах на сегодняшний день действует бракеражная комиссия по контролю качества питания, куда входят сотрудники школы, медицинский работник, а также представители родительской общественности.

Все выявленные нарушения они фиксируют в свой журнал и доводят до руководства школы. При неисполнении или повторе нарушений, особенно грубых, управлением ставится вопрос по расторжению договора с данными предпринимателями. Поэтому мы рады и готовы дальше сотрудничать с родителями в данном направлении», - отметили в пресс-службе управления образования.

Известно, что представителями компании, которая обеспечивает детей этой школы питанием, в оборудование столовой было вложено 15 млн тенге. Учебное заведение было торжественно открыто в Астане в начале нового учебного года. Первого сентября ее посетил Глава государства.



Как отмечается, это не первая жалоба родителей на качество питания в школе № 85.