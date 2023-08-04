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    Просроченные продукты, спиртное и сауна: костанайские прокуроры проверяют детские лагеря

    4 Августа 2023, 20:09

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — По поручению генерального прокурора прокуратурой Костанайской области проводятся комплексные проверки деятельности детских лагерей. В ходе проверок выявлен ряд нарушений, в том числе на территории лагерей обнаружены помещения с бильярдным столом и сауной, явно не предназначенные для отдыха детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областной прокуратуры, проверкой охвачены вопросы соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав детей, противопожарной безопасности и санитарного благополучия.

    «По предварительным результатам проверки в детских лагерях установлены лекарства и продукты питания с истекшим сроком хранения, несоответствие перспективного меню действующему законодательству, наличие травмоопасных зон для детей на территории детского лагеря, результаты исследования смывов показали бактерии группы кишечной палочки. В комнате администрации одного из детских лагерей обнаружены спиртные напитки, - сообщили в прокуратуре. — Кроме того, на территории детского лагеря обнаружены помещения с бильярдным столом, сауной и раздевалкой».

    Проверка прокурорами области продолжается. По всем выявленным нарушениям, как отмечают в ведомстве, будут приняты соответствующие меры.

    Ранее сообщалось о том, что нарушения в работе детских лагерей выявили прокуроры в Акмолинской области. В ходе осмотра прилегающих территорий и помещений детских лагерей обнаружены недопустимые предметы: пустые бутылки от спиртных напитков, пачки сигарет, самогонный аппарат для производства спиртосодержащих напитков, пневматическое оружие, крысиный яд, хранившийся в кухонной зоне детского лагеря и другие запрещенные предметы.

    Кроме того, Генпрокуратура РК сообщила о том, что в Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм.

    Напомним, МИА «Казинформ» готовит цикл репортажей о летних лагерях в Акмолинской области. В объектив корреспондентов уже попали детские лагеря «Боровичок», «ARMAN» и детский оздоровительный центр «Самрук».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Костанай Дети Прокуратура
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