Просроченные лекарства и техустройства для изменения срока годности обнаружили на складе в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте выявлен факт незаконного хранения лекарственных препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Сотрудники департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК совместно с сотрудниками прокуратуры и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых выявлен факт незаконного хранения лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих растворов и спреев.

В ходе осмотра изъяты станки для изготовления спиртосодержащих растворов, технические устройства для изменения сроков годности лекарственных препаратов.

Также изъята стеклянная тара объемом 50 мл в количестве 230 тысяч штук, дезинфицирующий раствор (70 штук по 5 литров), 9 тысяч пачек в 148 коробках просроченных лекарственных препаратов «Суприма Лори», 30-миллилитровые флаконы без этикетки с белой жидкостью (1950 штук), настойка женьшеня – 3 штуки по 5 литров, 4 мешка по 15 кг порошкообразного лекарственного препарата мукалтин (просроченные).

Также на арендованном складе имелись 6 коробок медицинских бинтов, 1984 года выпуска, порошкообразные вещества в четырех мешках.

Данный факт зарегистрирован в КУИ ДЭР по Шымкенту, и материалы направлены в ДККБТУ Шымкента для привлечения нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством РК.