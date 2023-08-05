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    Проспект Сейфуллина в Алматы перекроют на ремонт

    5 Августа 2023, 01:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начинается средний ремонт проезжей части на проспекте Сейфуллина от Рыскулова до железнодорожного вокзала Алматы-1. Работы планируют завершить до конца августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Так, с 23:00 4 августа до 07:00 6 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по проспекту Сейфуллина на участке от кольца железнодорожного вокзала Алматы-1 до улицы Жумабаева.

    Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицы Акан Серы, Зорге, Осипенко, Ержанова, Жансугурова, Жумабаева и прилегающие улицы.

    Проезд к пересекаемым улицам предлагается по следующим улицам:

    - улица Тынышбаева – объезд через Осипенко, Кунгурская, Шолохова, Сауранбаева;

    - улица Пугачева – объезд через Шолохова, Осипенко, Чехова;

    - улица Спартака – доступ на участок от Сейфуллина до Сауранбаева будет ограничен;

    - улица Молдагалиева – объезд через Шолохова, Толстого, Чехова;

    - улица Чернышевского – объезд через Шолохова, Толстого, Чехова;

    - улица Аймауытова – объезд через Шолохова, Толстого, Чехова;

    - улица Физкультурная – объезд через Шолохова, Чехова;

    - улица Майбороды – объезд через Акан Серы;

    - ЖК «Теремки» – объезд через Кассина, Жумабаева;

    - улица Палладина – объезд через Кассина, Жумабаева;

    - улица Ровенского – объезд через Кассина, Бехтерева, Жумабаева;

    - улица Каракумская – объезд через Бехтерева, Жумабаева;

    - улица Шереметьева – объезд через Акан Серы;

    - улица Никольской – объезд через Кассина, Жумабаева;

    - улица Кипренского – объезд через Кассина, Жумабаева;

    - улица Вятская – объезд через Акан Серы;

    - улица Усачева – объезд через Бехтерева, Жумабаева.

    Сквозное движение транспорта по улицам Жумабаева, Шолохова будет доступно.

    Проезд до железнодорожного вокзала Алматы-1 будет организован по улицам Акан Серы, Суюнбая, Шолохова, Зорге, Ержанова, Осипенко.

    Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы 4 экипажа полка патрульной полиции.

    Также в связи с ограничением движения 5 августа временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

    №30 – в южном направлении – улица Акан Серы – проспект Сейфуллина далее по схеме; в северном направлении – проспект Сейфуллина – улица Акан Серы далее по схеме;

    №33 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – далее по схеме; в западном направлении – улицы Рихарда зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – Жумабаева – далее по схеме;

    №85 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – далее по схеме; в западном направлении – улицы Рихарда зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – Жумабаева – далее по схеме;

    №102 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – разворот на кольце до КП «Алматы 1»; в западном направлении – начало с КП «Алматы 1» - улицы Рихарда зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – Жумабаева – далее по схеме;

    №106 – в восточном направлении – улицы Жумабаева – Акан Серы – Шолохова – далее по схеме; в западном направлении – улицы Шолохова – Акан Серы – Жумабаева – далее по схеме;

    №2 – в северном направлении – улицы Рихарда Зорге – «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало движения с «КП Алматы 1» - разворот по кольцу – улицы Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме;

    №18 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улицы Жумабаева – Жансугурова – Бурундайская – далее по схеме; в южном направлении – улицы Бурундайская – Жансугурова – проспект Рыскулова разворот на кольце – проспект Сейфуллина – далее по схеме;

    №33 – в северном направлении – улицы Жумабаева – Акан Серы – Рихарда Зорге – разворот на кольце – улицы Рихарда Зоге – Шолохова – далее по схеме; в южном направлении – улицы Шолохова – Рихарда Зорге – разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Акан Серы - Жумабаева – далее по схеме;

    №34 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – разворот на кольце до «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало с «КП Алматы 1» - разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Акан Серы – Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее по схеме;

    №36 – в северном направлении – улицы Шолохова – Рихарда Зорге – до «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало с «КП Алматы 1» разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме;

    №41 – в заападном направлении – улицы Рихарда Зорге – Осипенко – Ержанова – Жансугурова – далее по схеме; в восточном направлении – улицы Жансугурова – Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – далее по схеме;

    №72 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – улицы Жумабаева – Жансугурова – Ержанова – Осипенко – разворот на кольце до «КП Алматы 1»; в южном направлении – начало с «КП Алматы 1» - разворот на кольце – улицы Рихарда зорге – Акан Серы – Жумабаева – проспект Сейфуллина – далее по схеме;

    №217 – в западном направлении – улицы Шолохова – Рихарда Зорге – до «КП Алматы 1»; в восточном направлении – начало «КП Алматы 1» - разворот на кольце – улицы Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме;

    №214 – в восточном направлении – улицы Ержанова – Осипенко – разворот на кольце «КП Алматы 1»; в западном направлении – начало с «КП Алматы 1» - улицы Осипенко – Ержанова – далее по схеме;

    №215 – в восточном направлении – улицы Ержанова – Осипенко – Рихарда Зорге – Шолохова – далее по схеме; в западном направлении – улицы Рихарда Зорге – Осипенко – Ержанова – далее по схеме;

    №227 – в восточном направлении – улицы Ержанова – Осипенко – разворот на кольце до «КП Алматы 1»; в западном направлении – начало с «КП Алматы 1» - улицы Осипенко – Ержанова – далее по схеме;

    №ТП17 – в северном направлении – проспект Сейфуллина – разворот на проспект Рыскулова – до КП «Сейфуллина/Рыскулова»; в южном направлении – начало с КП «Сейфуллина /Рыскулова юг» - проспект Сейфуллина – далее по схеме.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Дороги
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