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    Проспект Райымбека частично перекроют на месяц в Алматы

    26 Июля 2023, 21:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы частично ограничат проезд по проспекту Райымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 22:00 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе будет закрыто движение для автомототранспорта по проспекту Райымбека от улицы Байзакова до улицы Казакова в западном направлении.

    «Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - проинформировали в АлТС.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
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