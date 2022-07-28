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    Проспект Кабанбай-батыра в столице нужно строить восьмиполосным - архитектор

    28 Июля 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Согласно Генеральному плану проспект Кабанбай-батыра в Нур-Султане нужно будет сделать восьмиполосным. Так считает доктор архитектуры, почетный архитектор РК Сарсембек Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2019 году сообщалось о планах сделать масштабную реконструкцию проспекта Кабанбай- батыра в столице.

    «Появлялись эскизы и была озвучена стоимость в 92 млрд тенге, но в 2022 году оказалось, что проектом так и не занялись. Что теперь планируется делать, когда начнется реконструкция?», - спросили журналисты во время экспертного круглого стола на площадке СЦК.

    «По Кабанбай-батыру, да, такой проект был. Проспект Кабанбай-батыра начинается от реки Есиль, продолжается до самого аэропорта. Еще в состав этого проекта были включены несколько развязок: развязка возле цирка, по улице Туран. Была какая-то информационная ошибка, и когда были объявлены суммы - я сам испугался, это узнав… А там, если состав считать, то были копейки. Но вроде бы остановили», - сказал Сарсембек Жунусов.

    «А вообще надо строить Кабанбай-батыра. Из-за Ботанического сада у нас исчезли две улицы: Сауран и Акмешит. Теперь надо усилить соседние улицы. Кабанбай-батыра надо строить в восьми полосах. Это требование Генерального плана», - выразил мнение архитектор.

    Ранее Сарсембек Жунусов прокомментировал вопрос строительства проекта легкорельсового транспорта (LRT) в столице.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Строительство Дороги
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