Проспект Кабанбай-батыра в столице нужно строить восьмиполосным - архитектор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Согласно Генеральному плану проспект Кабанбай-батыра в Нур-Султане нужно будет сделать восьмиполосным. Так считает доктор архитектуры, почетный архитектор РК Сарсембек Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году сообщалось о планах сделать масштабную реконструкцию проспекта Кабанбай- батыра в столице.

«Появлялись эскизы и была озвучена стоимость в 92 млрд тенге, но в 2022 году оказалось, что проектом так и не занялись. Что теперь планируется делать, когда начнется реконструкция?», - спросили журналисты во время экспертного круглого стола на площадке СЦК.

«По Кабанбай-батыру, да, такой проект был. Проспект Кабанбай-батыра начинается от реки Есиль, продолжается до самого аэропорта. Еще в состав этого проекта были включены несколько развязок: развязка возле цирка, по улице Туран. Была какая-то информационная ошибка, и когда были объявлены суммы - я сам испугался, это узнав… А там, если состав считать, то были копейки. Но вроде бы остановили», - сказал Сарсембек Жунусов.

«А вообще надо строить Кабанбай-батыра. Из-за Ботанического сада у нас исчезли две улицы: Сауран и Акмешит. Теперь надо усилить соседние улицы. Кабанбай-батыра надо строить в восьми полосах. Это требование Генерального плана», - выразил мнение архитектор.

Ранее Сарсембек Жунусов прокомментировал вопрос строительства проекта легкорельсового транспорта (LRT) в столице.