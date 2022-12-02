Проспект Аль-Фараби планируется перенести на левый берег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане состоялось очередное заседание ономастической комиссии города. В соответствии с повесткой дня рассмотрен вопрос по переносу наименования проспекта Аль-Фараби, передает МИА «Казинформ».

Ранее ул. Акжол, Вишневская и Байыркум, расположенные в районах «Алматы» и «Байконыр», были объединены и переименованы в проспект Аль-Фараби. Горожанами, членами маслихата Астаны и Общественного совета, учеными, представителями интеллигенции неоднократно высказывались предложения о том, что данная улица расположена в производственной зоне, тем самым не соответствует имени великого ученого, в связи с чем наименование должно быть присвоено одной из больших и центральных улиц города.

На заседание ономастической комиссии Астаны было принято решение присвоить имя великого ученого Аль-Фараби улице с проектным наименованием № 38, расположенной в районе Есиль. Данная улица расположена за строящимся мостом по проспекту Тәуелсіздік.

В соответствии с будущим планом города данная улица будет одним из больших проспектов, которая начинается с р. Есиль и протянется до проспекта Қабанбай батыра общей протяженностью более семи километров.

Предложения, рассмотренные на заседании ономастической комиссии города, будут направлены для рассмотрения на публичные слушания постоянных комиссий маслихата Астаны, на рассмотрение Общественного совета Астаны.





Фото: gov.kz



