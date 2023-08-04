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    Проспект Аль-Фараби частично перекрыли в Астане

    4 Августа 2023, 10:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане ведутся работы по среднему ремонту пр. Аль-Фараби на участке от ул. Досмухамедулы до шоссе Алаш. В этой связи с 4 по 7 августа текущего года на данном участке будет частично перекрыто движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления транспорта.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Транспорт Дороги
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