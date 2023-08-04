Проспект Аль-Фараби частично перекрыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане ведутся работы по среднему ремонту пр. Аль-Фараби на участке от ул. Досмухамедулы до шоссе Алаш. В этой связи с 4 по 7 августа текущего года на данном участке будет частично перекрыто движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления транспорта.



«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении.