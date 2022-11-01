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    Прошло заседание республиканского общественного штаба партии «Ауыл»

    1 Ноября 2022, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошло заседание республиканского общественного штаба Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», на котором обсудили реализацию мер поддержки кандидата в Президенты Республики Казахстан Жигули Дайрабаева, передает МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие руководители региональных филиалов партии, руководители и члены региональных штабов.

    Штабами ведется работа по подготовке доверенных лиц и наблюдателей, которые будут задействованы в день выборов.

    На сегодняшний день агитационная группа во главе с Жигули Дайрабаевым уже встретилась с избирателями в Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Акмолинской и Карагандинской областей. Кандидат посетил производственные центры агропромышленности, ознакомился с их деятельностью, выслушал пожелания рабочих коллективов. Кроме того, он встретился с жителями каждого региона и представил основные направления своей предвыборной программы, а также ответил на вопросы избирателей.


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