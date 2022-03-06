21:38, 05 Март 2022 | GMT +6
Прошло очередное заседание Оперативного штаба при Правительстве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Заседание проходит в ежедневном формате. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.
В ходе заседания были приняты решения по возникшим логистическим вопросам касательно казахстанских грузоперевозок. В частности, о переговорах и достигнутых договоренностях с иностранными партнерами доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев.
«По укреплению транзитно-логистического потенциала страны прорабатываются договоренности с партнерами по направлению грузов, по маршруту «Актау/Курык – Баку – Тбилиси – Карс». Также решается вопрос тарифной политики», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК.
Вместе с тем обсужден вопрос оперативного обмена актуальной информацией между бизнесом, НПП «Атамекен» и заинтересованными государственными органами. Будет произведена унификация необходимых баз данных.
Председатель президиума НПП «Атамекен» Р. Батталов рассказал о ходе подготовки пакета предложений бизнеса для рассмотрения на следующем заседании Оперативного штаба.
Следующее заседание под председательством Премьер-Министра пройдет 7 марта текущего года.