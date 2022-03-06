Прошло очередное заседание Оперативного штаба при Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Заседание проходит в ежедневном формате. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В ходе заседания были приняты решения по возникшим логистическим вопросам касательно казахстанских грузоперевозок. В частности, о переговорах и достигнутых договоренностях с иностранными партнерами доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев.

«По укреплению транзитно-логистического потенциала страны прорабатываются договоренности с партнерами по направлению грузов, по маршруту «Актау/Курык – Баку – Тбилиси – Карс». Также решается вопрос тарифной политики», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

Вместе с тем обсужден вопрос оперативного обмена актуальной информацией между бизнесом, НПП «Атамекен» и заинтересованными государственными органами. Будет произведена унификация необходимых баз данных.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Р. Батталов рассказал о ходе подготовки пакета предложений бизнеса для рассмотрения на следующем заседании Оперативного штаба.

Следующее заседание под председательством Премьер-Министра пройдет 7 марта текущего года.







