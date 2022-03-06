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    21:38, 05 Март 2022 | GMT +6

    Прошло очередное заседание Оперативного штаба при Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Заседание проходит в ежедневном формате. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    В ходе заседания были приняты решения по возникшим логистическим вопросам касательно казахстанских грузоперевозок. В частности, о переговорах и достигнутых договоренностях с иностранными партнерами доложил министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев.

    «По укреплению транзитно-логистического потенциала страны прорабатываются договоренности с партнерами по направлению грузов, по маршруту «Актау/Курык – Баку – Тбилиси – Карс». Также решается вопрос тарифной политики», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Вместе с тем обсужден вопрос оперативного обмена актуальной информацией между бизнесом, НПП «Атамекен» и заинтересованными государственными органами. Будет произведена унификация необходимых баз данных.

    Председатель президиума НПП «Атамекен» Р. Батталов рассказал о ходе подготовки пакета предложений бизнеса для рассмотрения на следующем заседании Оперативного штаба.

    Следующее заседание под председательством Премьер-Министра пройдет 7 марта текущего года.





    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика
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