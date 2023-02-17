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    Прощальный полет космического грузовика «Прогресс МС-21» покажут в прямом эфире

    17 Февраля 2023, 23:23

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», на внешнем контуре которого 11 февраля 2023 года было обнаружено повреждение радиатора системы терморегулирования, будет сведен с орбиты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Такое решение было принято Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева после детального анализа изображений, которые были 14 февраля с помощью камер дистанционного манипулятора американского сегмента МКС и переданы российским специалистам, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

    18 февраля 2023 года в 05:26 по московскому времени корабль «Прогресс МС-21» отстыкуют от малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента Международной космической станции.

    После отхода от МКС российские космонавты с помощью системы телеоператорного управления развернут «Прогресс МС-21» для фотографирования и видеосъемки места повреждения с борта станции. Этот момент «прощания» с космическим грузовиком, который завершает свою миссию, можно будет посмотреть в прямом эфире. Трансляция начнётся 18 февраля в 5:20 московского времени.

    Планируется, что в 07:03​ московского времени будут включены двигатели для сведения корабля с орбиты. Несгоревшие элементы конструкции «Прогресса МС-21» упадут в несудоходном районе Тихого океана в 07:45​

    московского времени.

    Космический грузовик «Прогресс МС-21» был запущен с космодрома Байконур 26 октября 2022 года и доставил на МКС свыше 2,5 тонн груза.

    Фото: ТАСС.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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