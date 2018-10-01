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Прорывными назвал Маулен Ашимбаев инициативы Главы государства

5 Октября 2018 20:16 191
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Прорывными назвал Маулен Ашимбаев инициативы Главы государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем Послании Глава государства подтвердил курс Казахстана на всестороннюю модернизацию, считает первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Маулен Ашимбаев.

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«Социальный характер Послания в очередной раз подчеркивает стремление Президента страны к повышению качества жизни и решению самых насущных проблем наших граждан.

Все озвученные инициативы напрямую окажут влияние на жизни миллионов казахстанцев. Повышение минимального размера заработной платы, увеличение расходов на образование и медицину, реформа ЖКХ, дальнейшее развитие АПК, поддержка бизнеса и другие направления можно с уверенностью назвать прорывными с точки зрения социальной модернизации», - прокомментировал Послание Президента М. Ашимбаев на своей странице в Facеbook.

При этом Глава государства, по мнению М. Ашимбаева, ответил на многие вопросы, задаваемые в последнее время в обществе, в том числе поднимаемые в социальных сетях.

«Один из них - реформа МВД. Президент еще раз продемонстрировал стремление руководства страны к большей открытости и прозрачности в деятельности государственных институтов, включая правоохранительные органы. Очень важным моментом считаю то, что озвученные Главой государства идеи полностью созвучны с модернизационной повесткой нашей партии»,- сказал зампредседателя партии.  

По его словам,  «Нұр Отан»  реализует сразу несколько проектов по поддержке бизнеса, повышению статуса учителей и уровня образованности в обществе, строительству спортивной инфраструктуры.

«Отдельным блоком Президент страны выделил дальнейшее развитие «экономики будущего», для потребностей которой наша партия занимается подготовкой кадров через IT-классы и IT-центры. Еще одним проектом, озвученным Главой государства, стал геоинформационный онлайн сервис, реализацией которого сейчас активно занимается «Нұр Отан».

Со своей стороны, мы приложим все усилия к выполнению всех инициатив Елбасы, изложенных в Послании.

Уже завтра мы проведем заседание Общенациональной коалиции демократических сил Казахстана, где «сверим часы» с ведущими политическими партиями и общественными объединениями, а также определим конкретные механизмы участия в реализации нового стратегического документа страны», - заключил М. Ашимбаев.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Нур Отан, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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