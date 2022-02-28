Прорывное цифровое решение в туристической отрасли назвал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по цифровизации и маркетингу туристической отрасли, рассказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается работа по цифровизации и маркетингу отрасли. Прорывным цифровым решением стал разработанный нацкомпанией «КазахТуризм» продукт E-Qonaq по учету иностранных туристов в местах размещения», - сказал Дауен Абаев.

Министр подчеркнул, что фактически E-Qonaq представляет актуальную информацию для органов миграции и дает статистический срез по туристам в режиме реального времени.

«Это позволяет видеть «портрет туриста» и таргетировать наши маркетинговые мероприятия», - добавил Даурен Абаев.

Ранее глава МКС отметил достижения отечественного туризма.

«Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства Lonely Planet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году», - проинформировал Даурен Абаев.

Было отмечено, что британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий.