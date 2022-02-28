Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Прорывное цифровое решение в туристической отрасли назвал Даурен Абаев

    28 Февраля 2022, 11:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по цифровизации и маркетингу туристической отрасли, рассказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается работа по цифровизации и маркетингу отрасли. Прорывным цифровым решением стал разработанный нацкомпанией «КазахТуризм» продукт E-Qonaq по учету иностранных туристов в местах размещения», - сказал Дауен Абаев.

    Министр подчеркнул, что фактически E-Qonaq представляет актуальную информацию для органов миграции и дает статистический срез по туристам в режиме реального времени.

    «Это позволяет видеть «портрет туриста» и таргетировать наши маркетинговые мероприятия», - добавил Даурен Абаев.

    Ранее глава МКС отметил достижения отечественного туризма.

    «Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства Lonely Planet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21-ой дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году», - проинформировал Даурен Абаев.

    Было отмечено, что британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка mustvisit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туризм Минкультуры Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка