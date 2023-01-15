Прорыв водопровода устранили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аварийными службами коммунального предприятия «Алматы Су» завершены работы по устранению повреждения водопровода в Бостандыкском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в «Алматы су», прерванное холодное водоснабжение, возникшее в результате аварийного порыва водовода будет восстановлено в полном объеме к 00:00 часам текущих суток. Ожидается временное снижение качества воды в части Бостандыкского и Алмалинского районов.

Коммунальное предприятие просит временно не пользоваться стиральными и посудомоечными машинами до полного осветления воды. Одновременно аварийными службами будут производиться работы по промывке инженерных сетей.

«В результате аварийно-восстановительных работ на глубине 4 метра заменен полностью изношенный сегмент трубопровода Д=600 мм, протяженностью 8 м. В работе задействованы 12 единиц спецтехники и 31 сотрудник ГКП «Алматы Су». Дорожными службами города выполнены работы по ликвидации наледи на дорогах и тротуарах, возникших в результате вытекания воды», - отметили в ведомстве.

Магистральный водопровод проходящий по улице Мынбаева введен в эксплуатацию в 1972 году и уровень физического износа трубопровода за более чем 50 лет функционирования в системе водоснабжения города достиг критического уровня. В ближайшие годы планируется поэтапная замена данного трубопровода по всей протяженности.

Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом, как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8 % от общей протяженности).

Утром 13 января сообщалось, что в Алматы по улице Мынбаева, 49, угол улицы Ауэзова произошел прорыв водопровода.



