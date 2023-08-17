Прорыв в ксенотрансплатации совершили врачи из Нью-Йорка: свиная почка работает в теле человека более месяца

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Свиная почка, пересаженная реципиенту, которому диагностировали смерть мозга, функционирует нормально уже более месяца. Это важный шаг на пути к операции, которую команда врачей из Нью-Йорка надеется в будущем провести и на живых пациентах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

Ученые по всей стране стремятся к тому, чтобы использовать органы животных для спасения человеческих жизней, а тела, пожертвованные для исследований, предоставляют им уникальную возможность тренироваться.

В среду, 16 августа, врачи клиники NYU Langone Health, объявили о функционировании свиной почки в течение месяца у реципиента, которому диагностировали смерть мозга. Исследователи уверены, что это еще не конец. Они настроены отслеживать работу почек в течение второго месяца.

«Эта почка выглядит даже лучше, чем человеческая», — говорит директор Института трансплантологии клиники NYU Langone Health Роберт Монтгомери, после того как заменил почки умершего пациента единственной почкой генетически модифицированной свиньи, и увидел, как она сразу же начала производить мочу.

Возможность того, что свиные почки однажды могут помочь в решении проблемы острой нехватки трансплантируемых органов, убедила семью Мориса Миллера из северной части штата Нью-Йорк пожертвовать его тело для эксперимента. Морис Миллер скончался в возрасте 57 лет от ранее недиагностированного рака мозга, что исключило возможность обычного донорства органов.

«Ему нравилось помогать другим, и, я думаю, это то, чего хотел бы мой брат. Поэтому я предложила им его тело», - говорит его сестра Мэри Миллер-Даффи. ... Он будет в медицинских книгах и будет жить вечно», — добавила она.

Попытки трансплантации органов от животного человеку или ксенотрансплантации терпели неудачу в течение десятилетий, поскольку иммунная система людей атаковала чужеродную ткань. Теперь исследователи используют трансгенных свиней, чтобы их органы лучше приживались в человеческих телах.

В прошлом году, получив специальное разрешение регулирующих органов, хирурги Университета Мэриленда пересадили сердце трансгенной свиньи умирающему человеку, у которого не было других вариантов. Он прожил два месяца после пересадки. Причины, по которым сердце перестало функционировать, еще до конца не изучены, но из этого можно извлечь уроки на будущее.

В среду Университет Алабамы в Бирмингеме (UAB) сообщил о другом важном успехе: пара свиных почек нормально функционировала внутри другого пожертвованного донорского тела в течение семи дней.

Почки не просто производят мочу — они выполняют широкий спектр функций в организме. В журнале JAMA Surgery хирург-трансплантолог UAB доктор Джейми Локк сообщает о лабораторных испытаниях, документально подтверждающих работу органов трансгенной свиньи. По ее словам, недельный эксперимент демонстрирует, что они могут «обеспечить жизнеобеспечивающую функцию почек».

«Такого рода эксперименты имеют решающее значение в обстановке, когда мы не подвергаем чью-либо жизнь опасности», — говорит доктор Монтгомери, которому также сделали пересадку сердца, и он остро осознает необходимость поиска новых источников органов.

Более 100 000 пациентов в США стоят в очереди на пересадку органов, и тысячи умирают каждый год в ожидании.

По словам доктора Мухаммада Мохиуддина из Мэриленда, исследование позволяет информировать общественность о возможностях ксенотрансплантации, чтобы не шокировать людей, когда наступит такая необходимость.

Ранее врачи Нью-Йоркского Университета и Университета Алабамы в Бирмингеме пересадили свиную почку в тела умерших реципиентов и не зафиксировали ни одного случая отторжения в последующие два-три дня.

Сама операция не так уж сильно отличается от тысяч, которые провел доктор Монтгомери. Одну свиную почку он пересадил реципиенту, вторую оставили для сравнения после завершения эксперимента.

Хирурги также пересадил тимус свиньи в надежде, что железа, которая помогает тренировать иммунные клетки, повысит толерантность человека к этому органу. В противном случае команда полагается на стандартные иммунодепрессанты, используемые сегодня пациентами, перенесшими трансплантацию.