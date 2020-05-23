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    Прорыв дамбы Сардобинского водохранилища: под стражей двое подозреваемых

    23 Мая 2020, 12:27

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Генпрокуратура Узбекистана сделала официальное заявление по уголовному делу касательно Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщается в сообщении ведомства в Telegram, проводятся следственные действия по уголовному делу касательно Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области.

    «В настоящее время по данному уголовному делу двое лиц привлечены в качестве подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения «заключение под стражу».

    В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу, остальные подробности не могут быть разглашены. Следственные действия продолжаются», - отмечает Генпрокуратура Узбекистана.

    Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

    Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступило к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Узбекистан
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