Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Прорубь для крещенских купаний определили в Костанае

    18 Января 2023, 09:13

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Крещенские купания в Костанае пройдут на территории центрального городского пляжа, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господне.

    «Акимат города Костаная сообщает об организации специально оборудованной проруби для крещенских купаний. Купание в проруби будет организовано на территории центрального городского пляжа с 23:00 часов 18 января до 12:00 часов 19 января»,- сообщили в акимате Костаная.

    Во избежание чрезвычайных происшествий, костанайцам рекомендуют учитывать погодные условия, соблюдать меры безопасности при купании и не проводить купания в несанкционированных прорубях и купелях.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Религия Акимат Безопасность Общество МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Места для крещенского купания определили в Таразе
    29 иорданей для купания определены на праздник Крещение Господне в Акмолинской области
    Тройня родилась у сельчанки в районе Костанайской области
    Министр экологии: Учтем мнение общественности при строительстве АЭС
    Популярное
    1 Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области
    2 Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК
    3 Талгат Уали назначен официальным представителем Министерства юстиции
    4 Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента
    5 Маслихат Алматы утвердил ряд новых правил для города
    Новости партнеров