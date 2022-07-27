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    Проректора медуниверситета осудили на три года за взятку в Нур-Султане

    27 Июля 2022, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговором суда №2 Байконурского района города Нур-Султана к 3 годам лишения свободы, с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности приговорена проректор НАО «Медицинский университет Астана» М. Даулетьярова. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Она признана виновной в получении взятки в сумме 10 тыс. долларов США от руководителя частных компаний Э. Гриценко за общее покровительство при поставке электронных книг, а также в покушении на дачу взятки в сумме 47 тыс. долларов США за назначение на должность ректора через посредника М. Капарова.

    Гриценко суд назначил 3 года лишения свободы, посреднику Капарову – 7 лет лишения свободы.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Вузы Коррупция Суды
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