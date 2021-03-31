Проработать вопрос упрощения получения трудовой визы в Южную Корею для казахстанцев просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рост нелегальной трудовой миграции из Казахстана в Южную Корею отмечают депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня одной из привлекательных для наших граждан стран в плане трудовой миграции является Южная Корея, где имеется возможность получения туристической визы для дальнейшей незаконной трудовой деятельности. Согласно данным, опубликованным в СМИ (eadaily.com, azattyq-ruhy.kz, forbes.kz), очень часто наблюдаются проблемы по регулированию законной и незаконной трудовой миграции казахстанской молодежи в развитые страны», - отметил мажилисмен Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.

Депутат сообщил, что с периода отмены виз для казахстанцев в 2014 году численность нелегальных трудовых мигрантов из нашей страны в Южную Корею выросло с 359 человек до 12 тыс. человек в 2019 году. Большинство из них мужчины активного трудоспособного возраста до 35 лет.

Некоторые наши соотечественники гибнут в этой стране от болезней и травм, так как не имеют права на бесплатную медпомощь. По данным Министерства иностранных дел Казахстана, в 2020 году почти 10 тысяч наших соотечественников находилось в Корее нелегально.

Основной поток нелегальных граждан Казахстана, пребывающих в Южную Корею, составляют жители южных регионов нашей страны: Туркестанская и Алматинская области, гг. Алматы, Шымкент.

По статистике Национального банка, с 2012 по 2019 год суммарный объем личных безвозмездных денежных переводов из-за границы в Казахстан вырос с 279 млн. до 614 млн. долларов США, то есть более чем в 2 раза.

При этом поступления денежных переводов из Южной Кореи в Казахстан за тот же период выросли с 1,7 млн. до 105 млн. долларов США, т.е. за 6 лет денежные переводы увеличились в 60 раз.

«Вышеперечисленные факты говорят о том что, данная тенденция сохранится и будет только развиваться. Наши граждане, прежде всего, молодежь будет, несмотря на трудности, выезжать в эти страны для заработка. Глава государства отметил, что «в ряде стран казахстанцы работают нелегально. Из такого положения вытекают сложности с регистрацией, различные бытовые трудности, с которыми наши граждане сталкиваются ежедневно. Это ярко проявилось в период пандемии». В этой связи, считаем, что Правительству необходимо взять этот вопрос на особый контроль, проработать с правительством Южной Кореи вопросы об упрощении получения трудовой визы, гарантии безопасности наших граждан, возможности легально трудиться», - подчеркнул Елнур Бейсенбаев.