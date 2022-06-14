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    Проработать привлечение в Казахстан мировых фармпроизводителей поручил Алихан Смаилов

    14 Июня 2022, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественным производителям фармацевтической отрасли необходимо ориентироваться на качественный состав выпускаемой продукции. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Система закупок Единого дистрибьютора требует постоянного и системного совершенствования. Государственная поддержка в виде долгосрочных договоров наряду с обеспечением внутреннего рынка должна стимулировать и экспортоориентированность отечественных производителей. В целях содействия выхода отечественной продукции на мировые рынки, необходимо проработать вопрос привлечения в Казахстан мировых фармпроизводителей, так называемой BIGPHARMA», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина подчеркнул, что отечественным производителям необходимо ориентироваться на качественный состав выпускаемой продукции в части обеспечения трансфера передовых технологий, локализации производства оригинальных, инновационных препаратов.

    «Казахстан должен обеспечивать своих граждан качественными медикаментами собственного производства. Наряду с производством готовой продукции, нам необходимо разрабатывать и производить фармацевтические компоненты и субстанции. Считаю данную нишу фармацевтического рынка весьма перспективой для отечественных фармпроизводителей», - добавил Алихан Смаилов.

    Премьер отметил, что все эти меры должны быть отражены в актуализированном комплексном плане развития фармацевтической и медицинской промышленности.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Здравоохранение
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