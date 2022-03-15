Проработать дополнительные меры для сдерживания цен поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следует уделить особое внимание стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом заявил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимам регионов следует особое внимание уделить стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Инструменты для данной работы имеются. Также с учетом быстро меняющейся ситуации на конкретных рынках, для усиления контроля и сдерживания инфляции Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо проработать дополнительные меры для сдерживания цен», - поручил Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

Также, как подчеркнул глава Правительства, для дальнейшего роста деловой активности и качественного развития в нынешних условиях необходимо проводить эффективную работу по индустриализации, привлечению внутренних и внешних инвестиций, особенно в несырьевые отрасли, а также развитию малого и среднего бизнеса.

«Министерствам индустрии, сельского хозяйства, национальной экономики и акиматам необходимо данную работу держать на особом контроле. Хочу отметить, что при Правительстве действует Оперативный штаб по антикризисным мерам с участием представителей бизнеса. На его заседаниях мы совместно решаем все возникающие проблемные вопросы. В этой связи, Нацпалате «Атамекен» совместно с госорганами необходимо оперативно фиксировать возникающие проблемы бизнеса для последующего решения на заседаниях штаба», - обратился Алихан Смаилов.

Напомним, наибольший вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, рост цен на которые ускорился до 10%.