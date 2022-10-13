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    Проработать диверсифицированные маршруты доставки грузов предложил Президент РК

    13 Октября 2022, 10:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на саммите СВМДА озвучил проблемные вопросы по доставке грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На предстоящее двухлетие казахстанское председательство ставит перед собой серьезные цели и рассчитывает на тесное сотрудничество и поддержку государств-членов. Во-первых, экономическое измерение. Считаю своевременным решение учредить Совет СВМДА по устойчивой взаимосвязанности», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI саммите СВМДА.

    По словам Президента, разрывы в глобальных цепочках поставок вынуждают нас по-новому взглянуть на формирование эффективных транзитно-транспортных коридоров.

    «Удобные и доступные пути транспортировки грузов являются важным фактором устойчивого роста наших экономик. Важно сконцентрироваться на реализации транзитно-транспортного потенциала путем проработки диверсифицированных маршрутов коммуникации и доставки грузов», - добавил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В саммите принимают участие главы государств 11 стран.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Политика СВМДА Токаев Касым-Жомарт
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