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    Прорабатывается вопрос строительства АЭС и малых модульных реакторов – Алихан Смаилов

    19 Апреля 2023, 10:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О мерах по обеспечению стабильного электро- и теплоснабжения жителей республики рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на совещании под председательством Главы Государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, в текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях, в том числе будет восстановлен энергоблок 1 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт.

    «В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» планируется реализация 3-го и 4-го блоков на Экибастузской ГРЭС-2, а также прорабатывается вопрос строительства Балхашской ТЭС», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина добавил, что в южных регионах реализуются энергетические проекты газовой генерации мощностью свыше 2,3 ГВт с завершением в 2025-2026 годах, в том числе предусмотрен ввод парогазовых установок на ТЭЦ-2 в Алматы и Туркестане.

    «В текущем году начато строительство новой ТЭЦ в Кызылорде, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков по ТЭЦ в Кокшетау и Семее», - проинформировал Алихан Смаилов.

    Кроме того, совместно с компаниями Total Energies (Франция), Acwa Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) начата реализация проектов ВИЭ общей мощностью 3 ГВт.

    Как отметил глава Правительства, также прорабатывается вопрос строительства АЭС и малых модульных реакторов. Для привлечения инвестиций в электроэнергетику будет внедрена новая модель Единого закупщика на рынке электроэнергии, а в рамках нового законопроекта «О теплоэнергетике» будут созданы условия для повышения надежности теплоснабжения.

    «Завершен аудит всех теплоэлектростанций страны. В текущем году будут проведены необходимые ремонтные работы», — заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Энергетика
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